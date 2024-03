Sociëteit van USC aan Janskerkhof in Utrecht tot eind deze maand gesloten vanwege ‘bangalijst’

De sociëteit van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) aan het Janskerkhof is tot eind deze maand gesloten voor ‘reguliere’ activiteiten. In plaats daarvan kunnen de leden van de studentenvereniging deze plek gebruiken om samen te komen en ‘stappen in de goede richting’ te zetten. Het besluit is genomen nadat vorige week een zogenoemde bangalijst uitlekte.

Op deze lijst, die was samengesteld door leden van het USC, werden vrouwelijke studenten beoordeeld en gerangschikt op niet mis te verstane wijze. Naast de beledigende teksten stonden er ook foto’s, adressen en telefoonnummer bij vermeld. Ook was er een apart hoofdstuk waarin vrouwen worden genoemd die juist niet ‘in de smaak vielen’.

Deze ‘grietenpresentatie’ deed veel stof opwaaien. Zo liet het bestuur van het USC weten dat de verantwoordelijken per direct en voor onbepaalde tijd werden geschorst, de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht spraken van een ‘pijnlijke’ en ‘zeer verwerpelijke’ situatie, het Openbaar Ministerie liet weten een onderzoek te starten en een groep ouders heeft aangifte gedaan.

Exces

Dit is niet de eerste keer dat het Utrechtsch Studenten Corps negatief in het nieuws komt en het USC schrijft dat er de afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan het seksueel welzijn en seksuele veiligheid. “Hoewel wij reeds veel stappen in de goede richting hebben gezet, laat dit exces zien dat wij als vereniging absoluut nog niet zijn waar wij willen zijn.”

Er zijn volgens het bestuur meer maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de denkwijzen, die onder meer leiden tot zo’n bangalijst, “volledig verdwijnen van onze vereniging”. Daarom is nu ook besloten de sociëteit aan het Janskerkhof tot en met 31 maart te sluiten voor reguliere activiteiten. “Zodat leden hier bijeen kunnen komen om samen extra stappen in de goede richting te zetten.”