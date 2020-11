De week in quotes: ‘Direct was duidelijk dat de schade enorm was. Er viel niks meer te redden’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

‘Vanavond ontstond een onzekere situatie op Utrecht Centraal.’

De politie voelde zich dinsdagavond genoodzaakt om in te grijpen op station Utrecht Centraal omdat er informatie was binnengekomen over een dreigende situatie.

‘Als Utrechtse organisatie zijn we trots op deze bijzondere transformatie, ook nu we geen eigenaar meer zijn.’

Dick Gort, ceo van a.s.r. real estate, liet weten dat Post Utrecht verkocht is aan een particuliere belegger.

‘Het is heel verrassend dat die metro daarop blijft hangen en dat het kunstwerk niet is ingestort.’

Het kunstwerk ‘Walvisstaarten’ van Utrechters Maarten Struijs ging de hele wereld over. Het kunstwerk in Spijkenisse heeft ervoor gezorgd dat een metro, die door een stopblok reed, niet meters naar beneden stortte.

‘Het wervengebied is het hart van de stad Utrecht, de marktplaats waar iedereen elkaar ontmoet.’

Bewoner en werfkeldereigenaar Maarten van den Oever benadrukte het belang van het Utrechtse wervengebied nadat bekend was geworden dat de gemeente een commissie van wijzen had aangesteld. Deze commissie gaat adviezen geven over de aanpak van de werven in de binnenstad.

‘Alle leraren – wereldwijd – moeten zonder angst of druk van buitenaf hun lessen kunnen geven.’

De vlaggen op de gebouwen van de Universiteit Utrecht hingen halfstok. Hiermee herdenkt de universiteit de moord op de Franse docent Samuel Paty.

‘Natuurlijk is de gemeenteraad absoluut het hoogste orgaan, zonder twijfel.’

Wethouder Anke Klein reageerde op de kritiek die ze kreeg van oppositiepartijen omdat die vonden dat een raadsbesluit, over de Machinerie, niet goed werd uitgevoerd. Klein vindt overigens dat ze niet afwijkt van het besluit.

‘Met de bouw van bijna 500 woningen, bedrijfsruimte en horeca is het een levendig onderdeel van de stad geworden.’

Wethouder Klaas Verschuure reageerde op de terugkeer van het bakkersbeeldje in de nieuwe buurt Zijdebalen. Dit symboliseert de voltooiing van de nieuwbouwbuurt.

‘Natuurlijk vinden we het jammer dat we afscheid moeten nemen van een trainer met wie we een plan voor de lange termijn hebben gemaakt.’

Technisch Directeur Jordy Zuidam reageerde op het vertrek van FC Utrecht-trainer John van den Brom.

‘De resten waren nog aan het smeulen. Direct was duidelijk dat de schade enorm was. Er viel niks meer te redden.’

Zakelijk leider van het NUT Jannet van Lange werd zaterdagochtend vroeg wakker gebeld omdat het theater aan het Berlijnplein was afgebrand.