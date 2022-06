Wethouder Kees Diepeveen neemt afscheid: ‘Utrecht heeft mijn hart gestolen’

Nog één dag, en dan zwaait wethouder Kees Diepeveen af. Nadat hij in 2015 uit Amsterdam overgewaaid kwam en in Utrecht begon als wethouder kan hij nu terugblikken op een prettige tijd. “Utrecht heeft mijn hart gestolen. Ik heb met heel veel betrokken mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor de stad mogen samenwerken.” Makkelijk was het niet altijd, met onder meer de portefeuille Wonen in de zak was het de taak van Diepeveen om de woningcrisis aan te pakken. Die is niet zomaar opgelost.

Eerst even terug in de tijd. “Amsterdammer Kees Diepeveen volgt wethouder Jongerius op”, kopte DUIC in 2015. Diepeveen ging aan de slag op de dossiers Zorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn en Cultuur. Hij was sinds 2003 stadsdeelwethouder in Amsterdam-Noord en kende dus het klappen van de zweep. Toch stond hij in 2015 gelijk voor een zware taak.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“Het was de periode waarin we een hoge instroom vluchtelingen hadden uit Syrië. Het was mijn taak om de nieuwe vluchtelingenopvang aan de Einsteindreef goed te laten landen in de wijk.” Makkelijk was dat niet, want er was ook verzet uit de buurt. “Maar het is uiteindelijk wel gelukt door een plek te creëren waar zowel vluchtelingen als omwonenden zich thuisvoelen. Zo lieten we ook andere mensen in de stad meeprofiteren van deze plek doordat we jongeren uit de wijk gingen huisvesten in hetzelfde gebouw.” Het project was een succes waarmee Plan Einstein – de bijzondere werkwijze rondom opvanglocaties – werd geboren en ook toepasbaar werd op andere plekken in Utrecht.

Als Diepeveen verder terugdenkt aan die tijd komt ook de beginperiode van TivoliVredenburg in hem op, waar hij als cultuurwethouder nauw betrokken bij was. “We hebben als gemeente een stevig fundament kunnen neerzetten voor TivoliVredenburg wat nu een groot succes is.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wonen

In 2018 begon hij aan zijn tweede termijn als wethouder in Utrecht en kreeg de verantwoordelijkheid over de portefeuilles Wonen, Merwedekanaalzone, Grondzaken, Markten en havens, Openbare ruimte, Samen voor Overvecht en de wijk Overvecht. Vooral het dossier Wonen kreeg volop aandacht. Sinds 2018 kennen we een woningcrisis, de huizenprijzen blijven stijgen, het aanbod is zeer gering en de wachttijden voor sociale huurwoningen worden alsmaar langer. Het lijkt erop dat er dus iets misgaat in Utrecht?

Diepeveen vertelt: “We hebben de woningcrisis niet uitgevonden, maar we proberen deze wel op te lossen.” Hij snapt wel dat er kritiek wordt geuit op de gemeente als het over wonen gaat, maar het is volgens de vertrekkend wethouder niet altijd terecht. De gemeente heeft als lokale overheid, die zelf ook geen huizen bouwt, niet de macht om dit probleem alleen op te lossen. “Dit is echt langetermijnwerk waarbij ik elk wettelijk instrument heb opgepakt om de woningcrisis tegen te gaan. Ik heb werk gemaakt van de opkoopbescherming en het anti-speculatiebeding en heb hard ingezet op middenhuur en sociale woningbouw. Als stad lopen we juist erg voorop op deze gebieden. Ik hoop dat mensen dat ook in de gaten hebben.”

En kritiek, daar krijgt elke wethouder veel mee te maken. Zo werd onder de verantwoordelijkheid van Diepeveen de restauratie van de werven in Utrecht een waar hoofdpijndossier en was er recent ook nog een juridische uitglijder met betrekking tot de huurprijzen van de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone. Diepeveen zegt over het krijgen van kritiek: “Dat hoort er nu eenmaal bij, ik vind het niet moeilijk om daarmee om te gaan. Het kan je juist ook scherp houden. Juist als lokale bestuurder sta je dichtbij de bewoners dus ben je ook veel in gesprek met elkaar, en daar hoort ook kritiek bij.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Van de Merwedekanaalzone naar Overvecht

Als we het dan toch over de Merwedekanaalzone hebben, en specifiek de nieuwe wijk Merwede, daar zijn de afgelopen jaren een hoop besluiten over genomen: “Daar ben ik erg blij mee. Het wordt een flinke stadswijk die ook nog eens op een goede manier ingebed moet worden in zijn omgeving. Ik snap dan ook dat omwonenden willen weten welke invloed dit heeft op hun woonsituatie. Daarom heb ik altijd gezegd dat de omliggende wijken moeten meeprofiteren van plan Merwede. In Rivierenwijk en Transwijk gaan we dus ook de openbare ruimte verbeteren.” Diepeveen is daarnaast erg blij met het aanbod woningen dat er komt: “35 procent van alle woningen wordt sociale huur en 25 procent van het middensegment. Dat allemaal in een groene wijk die bijna geheel autovrij is. Het is echt een wijk van de toekomst.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Dan is er nog die andere wijk waar Diepeveen druk mee is geweest, Overvecht. Als we het dan over de toekomst hebben, lijken hier nog veel problemen te zijn. “Afgelopen jaren hebben we erg ingezet op vernieuwing en dat begint nu ook daadwerkelijk gestalte te krijgen. Op de NPD-strook hebben we tal van huizen kunnen bouwen voor studenten en ouderen. Maar ook door middel van de beroepentuin, en werkplaatsen voor jongeren hebben we honderden mensen in Overvecht aan het werk gekregen. Overvecht verdient alle aandacht. Ik hoor gelukkig steeds vaker van bewoners dat ze meer perspectief voor de wijk zien. Ik ben dan ook blij om te merken dat de nieuwe coalitie de aanpak Overvecht op meer plekken in de stad wil toepassen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Afscheid

Maar dan toch, ondanks dat er nog zoveel werk ligt, gaat Diepeveen stoppen als wethouder. Hij heeft het werk in Amsterdam en Utrecht in totaal bijna twintig jaar gedaan en is ondertussen 62 jaar. “Ik heb het besluit zo’n driekwart jaar geleden heel weloverwogen genomen. Afscheid nemen is ook een beetje doodgaan en nu het afscheid daadwerkelijk daar is ga je er natuurlijk nog eens goed over nadenken. Het is ontzettend mooi en dankbaar werk en bijdragen aan de publieke zaak vind ik prachtig om te doen. Maar ik wil ook nog wat anders doen en het is tijd om het stokje over te dragen aan de opvolgers.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wat Diepeveen precies gaat doen, weet hij nog niet. Eén ding verklapt hij desgevraagd wel, hij gaat Utrecht verlaten. “Onze kinderen en kleinkinderen wonen in Amsterdam. Mijn vrouw en ik verhuizen weer terug naar Amsterdam zodat we dicht bij onze familie kunnen zijn. Maar ik neem Utrecht met mij mee, met alle ervaringen en vriendschappen die ik hier heb opgedaan.”