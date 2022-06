Coalitieakkoord Utrecht bekend, met onderwerpen als mobiliteit, Rijnenburg, woningen en meer

Na enkele weken van onderhandelingen was het woensdag 1 juni zover, de plannen voor Utrecht voor de komende vier jaar zijn gepresenteerd. Met 76 pagina’s aan tekst en cijfertjes is het plan niet even kort samen te vatten. DUIC kan in dit artikel dus ook echt niet alles opschrijven. Maar laten we ook wel wezen, met GroenLinks en D66 wederom als grootste partijen waait er ook niet ineens een hele andere wind door Utrecht. We worden met het nieuwe college niet in een andere stad wakker. Wat staat er wel in? We lopen door wat zaken heen.

Om maar gelijk te benoemen wat volgens de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie de komende jaren de belangrijkste thema’s zijn: de groeiende kansenongelijkheid, woningnood en de klimaatcrisis.

Om even met de groeiende kansenongelijkheid te beginnen, met heel veel Utrechters gaat het goed maar er zijn bijvoorbeeld ook 12.240 huishouden met problematische schulden. En er is ook nogal een verschil of je geboren wordt of woont in Overvecht of in Oog in Al. Bij kansenongelijkheid speelt ook mee dat recente ontwikkelingen zoals de coronacrisis, inflatiecijfers en de stijging van de energieprijzen bij groepen die het al wat zwaarder hebben harder erin hakken. Al met al wil de coalitie meer gaan investeren in wijken en buurten waar dat volgens hen ook meer nodig is, en dan op allerlei terreinen als gezondheid, onderwijs, werkloosheid en armoede. Dat de aanpak van kansenongelijkheid belangrijk is voor het nieuwe gemeentebestuur blijkt ook wel uit de lengte van het hoofdstuk in het akkoord.

Polder Rijnenburg

Er zijn van die onderwerpen waarvan veel Utrechters willen weten wat het nieuwe gemeentebestuur ermee gaat doen. In het akkoord staat dat er geen woningbouw in Polder Rijnenburg gaat plaatsvinden voor 2035, maar er moeten uiteindelijk wel woningen komen. Rijnenburg moet een stedelijke wijk worden met een eigen centrum. Er gaat gebouwd worden met hoge dichtheden, maar huizen komen er alleen als het zeker is dat er een tram komt. Daarvoor is dus een flinke smak geld nodig van het Rijk. Sowieso blijft men werken aan het energielandschap in Rijnenburg met windmolens en zonnepanelen. Het energielandschap in het noorden van de polder moet er permanent blijven liggen. Over die windmolens staat geschreven: “We schuwen geen middelen om het maximaal aantal mogelijke windmolens te verwezenlijken binnen de kaders van het zoekgebied.”

In Polder Rijnenburg komt mogelijk ook roeiwater, maar zeker is dat nog niet. Er gaat ook onderzoek gedaan worden naar roei- en trainingswater in Vianen. “We gaan uiteindelijk voor het beste en meest gedragen alternatief.”

Veel van de ontwikkelingen die afgelopen jaren zijn ingezet komen uiteraard terug in dit nieuwe akkoord. Daarbij gaat het ook vooral over de groei van de stad. Die groei noemt de nieuwe coalitie overigens geen doel op zich, maar ze benadrukt wel dat veel nieuwe huizen nodig zijn voor woningzoekers. Qua gebiedsontwikkeling hebben de Merwedekanaalzone, Papendorp, de A12-zone en Lunetten-Koningsweg de hoogste prioriteit. Dit zijn gebieden waar de stad flink moet gaan uitbreiden. In de Merwedekanaalzone gebeurt natuurlijk al een hoop, en de eerste plannen voor Papendorp zijn ook al gepresenteerd. Er moeten meerdere stadscentra komen en het aantal voorzieningen, openbaar vervoer en groen moeten meegroeien met de stad. Zowel in Overvecht als op het Utrecht Science Park moeten ook nieuwe woningen komen waarbij die laatste buurt een upgrade moet krijgen met bijvoorbeeld ook een grote supermarkt.

Bereikbaarheid en mobiliteit

Het nieuwe gemeentebestuur wil ook doorgaan op de ingeslagen weg waarbij de rode loper wordt uitgerold voor fietsers en voetgangers. Om de groei van de stad in goede banen te leiden moet er ook geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. In het akkoord staat verder specifiek dat er geen brug komt over de Weerdsluis, maar dat er wel een kans is op een brug over de singel bij Wolvenplein. Bij het Ledig Erf moet een knip komen waardoor het gebied meer ‘kwaliteit’ gaat krijgen. Deelmobiliteit wordt verder gestimuleerd en het stallingstekort in de binnenstad moet verder worden aangepakt. Ook de Merwedelijn, een metro/tramlijn vanaf Utrecht Centraal naar Nieuwegein wordt met ‘urgentie’ genoemd. “Een ondergrondse variant zal serieus worden verkend.” En ook altijd een discussiepunt, de partijen zien graag dat er in de hele stad betaald parkeren ingevoerd gaat worden en de tarieven gaan ook omhoog. Ook wordt er doorgegaan met het jaarlijks opheffen van parkeerplaatsen op straat.

Cultuur

Dan hadden we recent nog een noodroep om extra geld van Bibliotheek Utrecht. Als er niet snel geld beschikbaar komt zouden er mogelijk vijf vestigingen sluiten. De bieb ziet graag structureel veel geld vrijkomen, maar had voor 2023 in ieder geval om 1,3 miljoen euro gevraagd. Met dit bedrag kon tijd gekocht worden om de plannen voor de toekomst verder vorm te geven. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er volgend jaar 1 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Verder staat er over cultuur geschreven dat er een permanente evenementenlocatie moet komen voor grootschalige evenementen en wordt er werk gemaakt van een Utrechtse Nachtvisie om het nachtleven – van bands tot dance – naar een hoger niveau te tillen.

Al het geld dat extra geïnvesteerd gaat worden komt natuurlijk ook ergens vandaan. De OZB in Utrecht gaat daarom omhoog. In het coalitieakkoord staat dat de opbrengst van de OZB verhoogd wordt met 18 procent. De toeristenbelasting gaat van 6 naar 7 procent. Ook worden er een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Zo komt er een versobering van de inrichting van de openbare ruimte en gaan handhavers niet meer in de nachten op maandag, dinsdag en woensdag op pad.

Zoals eerder geschreven hebben we in dit artikel niet het gehele coalitieakkoord kunnen behandelen. Daarbij hebben bewoners allemaal hun eigen belangen. In de loop van de dagen komen wij met meer berichtgeving. Wil je zelf in de stukken duiken? Dat kan hier.

Kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling

Er zijn zeven wethouders voorgedragen:

– Lot van Hooijdonk (GroenLinks)

Mobiliteit, Energie en Klimaat, Ruimtelijke projecten: Lunetten-Koningsweg en Overvecht. Wijken Zuid en Vleuten-De Meern.

– Linda Voortman (GroenLinks)

Werk en Inkomen, Wmo en Welzijn, Diversiteit en Inclusie, Grondzaken, Groen, Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening. Wijk West.

– Eelco Eerenberg (D66)

Ruimtelijke Ordening, Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting, bibliotheek), Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Ruimtelijke projecten: Groot Merwede (inclusief Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Westraven, A12-zone), Rijnenburg. Wijk Leidsche Rijn.

– Susanne Schilderman (D66)

Financiën (inclusief Belastingen, Control, Subsidies), Economische Zaken, Circulaire Economie, Openbare Ruimte, Markten en Havens, Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park. Wijk Noordoost.

– Dennis de Vries (PvdA)

Wonen, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, mbo, Vastgoed. Wijken Zuidwest en Noordwest.

– Eva Oosters (Student & Starter)

Cultuur (inclusief evenementen), Sport, Participatie, Milieu, Emissieloos Vervoer. Wijken Binnenstad, Oost.

– Rachel Streefland (ChristenUnie)

Asiel en Integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed (inclusief werven), Personeel en Organisatie. Wijk Overvecht.

Vervolg

Op donderdagavond 9 juni worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd in een buitengewone vergadering van de gemeenteraad. De volgende ochtend, vrijdag 10 juni, wordt in een ‘constituerend beraad’ de portefeuilleverdeling definitief vastgelegd, waarna de nieuwbenoemde wethouders direct aan de slag gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord.