Utrecht 2021 in dertig foto’s: DUIC Fotografisch Jaaroverzicht

DUIC maakt graag vele en uitgebreide fotoseries. Via de website, Instagram en de krant laten we zo ook veel zien. Dat kunnen grote nieuwsgebeurtenissen zijn, maar ook gewoon mooie beelden van Utrecht. Hier een greep uit het jaar 2021. Foto’s gemaakt door Robert Oosterbroek en Bas van Setten.

4 januari

De grote treurwilg die in de speeltuin bij het Utrechtse Park Lepelenburg stond, viel begin dit jaar om. De boom viel over de weg heen en belandde op geparkeerde fietsen en auto’s. Er was een hoop schade, maar er vielen geen gewonden.



6 januari

De eerste prikken tegen het coronavirus werden in januari gezet en verpleegkundige Joy-Ann Duursma was de allereerste in onze stad. Onder het toeziend oog van de verzamelde pers kreeg zij in het UMC Utrecht de vaccinaties toegediend.

11 januari

Het was een flink drama voor alle ondernemers en gebruikers van het CAB-gebouw. Een zeer grote brand legde een groot gedeelte van het gemeentelijk monument in de as.

23 januari

Om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden besloot het kabinet in januari een avondklok in te voeren. Om een boete te ontlopen moesten sommige Utrechters zich in die periode haasten om op tijd thuis te zijn.

11 februari

Vanwege een aantal extreem koude dagen kon er in Utrecht op meerdere plekken geschaatst worden. Onder meer in het Máximapark, op de Oude- en Nieuwegracht, bij de Munt en in het Wilhelminapark gingen mensen het ijs op.

26 februari

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben dit jaar meerdere acties gehouden in Utrecht, de grootste vond in februari plaats. Op meerdere plekken in de stad, waaronder Overvecht en de Maliesingel, verzamelden groepjes activisten zich om naar het Jaarbeursplein te trekken. Er werden ruim 100 arrestaties verricht.

5 maart

Omwonenden van de Choorstraat werden opgeschrikt door een enorme knal. Een plofkraak op Juwelier Punte had een enorme ravage veroorzaakt. Inmiddels zijn twee verdachten veroordeeld.

16 maart

Tram 22, beter bekend als de Uithoflijn, ontspoorde nadat het voertuig in botsing kwam met een bestelbus van supermarktketen Jumbo. Na onderzoek bleek dat de 23-jarige bezorger door rood reed. Er vielen geen gewonden.

18 maart

Na de Tweede Kamerverkiezingen werden alle Utrechtse stembiljetten naar de Jaarbeurs gebracht, waar honderden vrijwilligers uren bezig waren om de stemmen te tellen.

14 april

In vijf Utrechtse cafés was vier dagen lang alles weer even het oude. De horecazaken mochten na maanden weer open in het kader van een Fieldlab-experiment. Tienduizenden mensen probeerden een plek te reserveren in De Beurs, Hofman, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement.

27 april

Met de ontruiming van Park Paardenveld in Utrecht iets na 20.00 uur kwam Koningsdag dit jaar ten einde. Het was de tweede keer dat de verjaardag van de koning gevierd werd tijdens corona. In tegenstelling tot vorig jaar waren er vandaag wel kleine en (te) grote feestjes in de stad.

6 mei

Twee violisten van de Nederlandse Bachvereniging hebben een concertreeks afgetrapt op een bijzondere locatie; de wachtruimte voor gevaccineerden in de Jaarbeurs. Na het krijgen van een coronavaccin moeten mensen uit voorzorg nog een kwartier wachten, dit wachten werd regelmatig opgefleurd met livemuziek.

14 mei

Vanwege oplopende spanningen tussen Israël en Palestina werd een pro-Palestinademonstratie georganiseerd op het Jaarbeursplein. Al snel werd het te druk en op een gegeven moment greep de ME in. De demonstranten trokken naar het Moskeeplein, waar zij uiteindelijk werden ingesloten door de politie.

23 mei

Het was een indrukwekkend gezicht: honderden fans verzamelden zich op een zondagochtend met vuurwerk, fakkels en rookpotten bij Stadion Galgenwaard om de spelers van FC Utrecht uit te zwaaien. De ploeg speelde die dag de finale van de play offs voor Europees voetbal tegen Feyenoord.

5 juni

De grootschalige Utrecht Canal Pride die eigenlijk op de agenda stond kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan werd een kleinschalige tocht over de singel en Oudegracht georganiseerd en die was minstens net zo indrukwekkend.

12 juni

Op het Utrecht Science Park werd tijdens de internationale Pride Month een 570 meter lange regenboog aangelegd. Het regenboogfietspad tussen tramhalte Padualaan en de kruising met de Bolognalaan was een initiatief van de 22-jarige student Elias van Mourik.

25 juni

Clubs, podia en discotheken mochten eind juni weer volop open met testen voor toegang. De Utrechtse testlocatie nabij zwembad Den Hommel kon de drukte maar moeilijk aan waardoor de wachttijd ter plekke opliep tot een uur.

28 juli

Om te vieren dat de Neder-Germaanse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2021 op de Unesco Werelderfgoedlijst werden geplaatst, werden op de Domtoren vier vlaggen gehesen. Dat was een secuur klusje. Via trappen en ladders kroop beheerder Jaap van Engelenburg naar de allerhoogste top van de toren.

13 augustus

Al jaren was het een heet hangijzer in de buurt, de tweehonderd hennen en hanen in het Julianapark. Sommige bewoners vonden het wel gezellig, maar de hanen waren met zo veel dat het de nachtrust van anderen nogal kon verstoren. Daarom werd besloten om veel van de gevleugelde dieren te vangen.

11 september

Ruim tienduizend mensen liepen mee met de tweede editie van de Unmute Us-protestmars. Met de rijdende demonstratie lieten festivalorganisatoren, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties, sympathisanten en vele anderen hun gevoelens van onbegrip zien over het kabinetsbesluit rondom de evenementensector.

27 september

Restaurant Waku Waku aan het Vredenburg werd het symbool van protest tegen de coronapas. Het restaurant weigerde QR-codes van gasten te controleren en daardoor besloot burgemeester Sharon Dijksma om het restaurant te sluiten. De eigenaren weigerden echter mee te werken, waarna grote groepen sympathisanten hun steun betuigden.

19 oktober

Het was een bijzondere vorm van locatietheater in de stationshal van Utrecht Centraal. Daar werd namelijk het theaterstuk Mollen van theatergezelschap Wat We Doen en Stadsschouwburg Utrecht opgevoerd.

21 oktober

Ze leken vaker stil te staan dan daadwerkelijk te werken; de storingsgevoelige roltrappen bij station Utrecht Centraal worden eindelijk vervangen. Maar in oktober werd er dan toch begonnen met het vervangen van de roltrappen naast de Jaarbeurspleinstalling.

3 november

Verspreid over Utrecht zijn 27 lichtkunstwerken te zien. Sommige stammen nog uit het vorige millennium, waaronder de vliegende schotel op de gevel van De Inktpot en andere zijn onlangs geïnstalleerd. Al deze kunstwerken zijn nu samengebracht onder de noemer ‘Utrecht Lumen’.

14 november

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moesten de Utrechtse horecazaken weer om 20.00 uur de deuren sluiten. De meeste ondernemers werkten hieraan mee, maar sommigen hielden uit protest de deuren toch iets langer open.

15 november

Ook dit jaar verschenen er weer een aantal fraaie muurschilderingen in Utrecht, waaronder deze nabij de Strosteeg. Op de creatie van De Strakke Hand siert natuurkundige Caroline Bleeker.

21 november

Een groep krakers nam in het weekend van het Woonprotest intrek in een leegstaande woning aan de Croeselaan. De kraak zelf verliep zonder slag of stoot maar toen een groep van zo’n honderd sympathisanten na het Woonprotest een kijkje ging nemen bij het pand kwam het tot een kort treffen met de Mobiele Eenheid.

28 november

Vanwege nog onbekende oorzaak raakte een stadsbus van de weg en reed het voertuig het talud op nabij de Gele Brug in Utrecht. Vier mensen raakten hierbij gewond.

4 december

Vanwege een protest tegen onder meer de coronamaatregelen kwamen duizenden mensen naar Utrecht. Onder de noemer ‘Samen voor Nederland’ liepen de demonstranten een mars door de stad.

18 december

Men hoopte dat het niet meer nodig zou zijn, maar we sloten 2021 weer af en in een lockdown. Nadat in november de coronamaatregelen al werden aangescherpt ging de samenleving op 19 december weer op slot. 18 december was de laatste dag dat winkels en horeca – zij het beperkt – nog geopend mochten zijn. Die zaterdag werd het extra druk in de stad. Bij Camping Ganspoort zat de zaak dan ook goed vol, tot 17.00 uur. Toen ging de lockdown van start.